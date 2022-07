Stiri pe aceeasi tema

Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, a respins, joi seara, demisia premierului Mario Draghi, cerandu-i sa revina in Parlament pentru a verifica daca mai are sau nu majoritate, in ceea ce este un efort de evitare a alegerilor anticipate.

- Roman Roșca este cel care ar urma sa devina noul deputat din partea Partidul Acțiune și Solidaritate in Parlament, dupa ce deputatul Dorel Iurcu a depus cererea de demisie. Roman Roșca este in prezent consilier municipal și secretarul fracțiunii PAS din Consiliul Municipal Chișinau. Potrivit ultimei…

Senatorul USR de Timis, Raoul Trifan, afirma ca dezvaluirile facute de G4Media despre mușamalizarea dosarului de plagiat al premierului arata inca o data amploarea cangrenei din sistemul public romanesc. El spune ca Nicolae Ciuca ar trebui sa-si dea acum demisia. O investigatie jurnalistica a G4Media…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, preia interimatul la Agricultura dupa demisia de ieri a lui Adrian Chesnoiu, acuzat de procurorii DNA de abuz in serviciu. Adrian Chesnoiu și-a dat demisia din toate funcțiile pe care le ocupa atat in Parlament, cat și in partid. DNA a cerut inceperea urmaririi…

''Vom reconstrui tot'', a promis joi premierul italian Mario Draghi, dupa ce a vizitat Irpin, una din suburbiile Kievului devastate in primele saptamani ale invaziei ruse in Ucraina, transmite AFP, relateaza Agerpres.

- „Sub influența Occidentului, Ucraina s-a indepartat de pozițiile realiste in negocierile cu Federația Rusa și a suspendat dialogul, ceea ce duce la scaderea șanselor de soluționare pe cale diplomatica a conflictului”, a declarat Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației…

- Participanții la protestul PSRM, organizat astazi la Parlament, au adoptat o rezoluție. Aceștia cer „demisia demnitarilor incompetenți din Guvern”, „sa fie restabilita ordinea de drept in țara”, și „sa fie eliminata cenzura la instituția publica de radio și televiziune”. „Daca aceste solicitari intemeiate…

Zeci de persoane au fost arestate miercuri in Armenia in timpul unor noi manifestatii prin care s-a cerut demisia premierului Nikol Pasinian, relateaza AFP.