- Concursul Eurovision 2020 a fost anulat, din cauza pandemiei de coronavirus, au anunțat organizatorii într-un comunicat de presa. Spectacolul trebuia sa aiba loc în luna mai, la Rotterdam. Cu regret profund, trebuie sa anunțam anularea Eurovision Song Contest 2020 de la…

- Uniunea Europeana trebuie sa aloce fonduri importante pentru a atenua efectele epidemiei de coronavirus asupra statelor membre, a spus, miercuri, Dacian Cioloș, președinte PLUS, intr-o discuție cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anunța MEDIAFAX.„Am avut azi (miercuri…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, miercuri, ca guvernul sau va face ceea ce este nevoie pentru ca Europa sa treaca peste criza actuala, generata de epidemia de coronavirus, transmite Reuters, anunța MEDIAFAX.„Vom face ceea ce este necesar. (…) pentru a depasi aceasta situatie.…

- Uniunea Europeana analizeaza masuri de protejare a economiei de impactul epidemiei de coronavirus, au declarat luni oficiali europeni, in timp ce riscul sanitar din Europa a fost ridicat la inalt, in urma raspandirii virusului in majoritatea tarilor din blocul comunitar, transmite Reuters.

- Riscul sanitar legat de epidemia coronavirusului in Uniunea Europeana a crescut de la ”moderat” la ”ridicat”, a anuntat luni presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, inaintea unor reuniuni, saptamana aceasta, ale ministrilor din statele memebre UE, relateaza Reuters, citata de news.ro.Propagarea…

- Expertii guvernamentali din Uniunea Europeana sunt de acord ca interzicerea traficului transfrontalier in interiorul Uniunii pentru persoanele cu simptome de infectie cu coronavirus ar fi contraproductiva, iar optiunea preferata este carantina, au declarat joi agentiei Reuters mai multi oficiali…

- Uniunea Europeana a cerut miercuri statelor membre sa-si coordoneze raspunsurile la raspandirea coronavirusului si sa evite abordarile divergente, transmit Reuters si AFP. 'Toate statele membre trebuie sa ne informeze despre planurile lor de pregatire', a spus comisarul european pentru sanatate,…

- Banca centrala a Chinei va suplimenta luni lichiditatile cu 1.200 de miliarde de yuani (174 miliarde dolari), prin intermediul unor operatiuni repo inverse, la redeschiderea pietelor financiare dupa vacanta pentru Anul Nou chinezesc, pe fondul epidemiei provocate de noul coronavirus. Guvernul chinez…