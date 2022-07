Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Italiei, Sergio Mattarella a informat, joi, dizolvarea celor doua camere parlamentare, Senatul si Camera Deputatilor, ceea ce va produce automat alegeri anticipate in aceasta toamna. Ulterior s-a anuntat ca scrutinul va avea loc pe 25 septembrie, conform Agerpres.

