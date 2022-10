Stiri pe aceeasi tema

- Giorgia Meloni, lidera partidului post-fascist Fratelli d'Italia invingator in alegerile legislative, a fost desemnata sa formeze guvernul de catre presedintele Sergio Mattarella, a anuntat secretarul general al presedintiei, relateaza agentiile internationale de presa.

- Italia se va concentra mai mult in viitor din nou asupra intereselor sale, a indicat sambata Giorgia Meloni, care urmeaza sa devina noul prim-ministru dupa ce partidul sau Fratelli d'Italia s-a plasat pe primul loc la recentele alegeri parlamentare, transmite dpa, potrivit Agerpres. Fii la…

- Alegeri parlamentare in Italia, primele rezultate exit-poll: Coalitia de dreapta formata din trei partide, intre care cel mai puternic – Fratelli d’Italia – condus de Giorgia Meloni, se claseaza pe primul loc in scrutinul parlamentar anticipat desfasurat duminica in Italia, ceea ce ar putea-o propulsa…

- Favorita pentru a deveni prima femeie in fruntea unui guvern din istoria Italiei, Giorgia Meloni, presedinta partidului Fratii Italiei (Fratelli d'Italia, FDI), reprezinta o miscare politica cu un ADN post-fascist, imagine pe care se straduieste sa o "spele" pentru a putea castiga puterea, transmite…

- Ambarcatiunile care pleaca de pe coastele din nordul Africii transportand migranti trebuie sa fie blocate pe mare, a sustinut luni lidera partidului populist Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, potrivit DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- „Rata de absorbtie a fondurilor europene de 64,5% plaseaza Romania la un nivel egal cu Germania si foarte aproape de Franta (65%), depasind state membre vechi, precum Belgia (59%), Italia, Spania ori Olanda (fiecare cu putin peste 56%). Procentul reprezinta 22 miliarde euro, bani intrati in tara din…