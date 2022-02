Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele israelian Isaac Herzog are prevazuta o rara vizita in Turcia, a anuntat marti biroul sau de presa fara a preciza data la care va avea loc vizita, pe fondul apropierii intre cele doua tari ale caror relatii sunt unele tensionate de peste zece ani, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii…

- Agenția de evaluare financiara Fitch Ratings a coborat ratingul Turciei intr-o zona inferioara a categoriei „junk” – nerecomandat pentru investiții – motivand vulnerabilitatea țarii in fața inflației ridicate. De la „BB minus” pana la „B plus”, adica cu patru trepte sub nivelul „investment grade”. In…

- ''Exista un proverb foarte celebru, potrivit caruia capul incoronat devine mai intelept. Dar vedem ca acest lucru nu este adevarat. Boul nu devine rege intrand in palat, dar palatul devine staul'', a declarat vineri jurnalista, una extrem de cunoscuta in Turcia, in direct pe canalul de televiziune Tele1.Sedef…

- Trei barbați de origine afgana au fost depistați de catre politistii de frontiera giurgiuveni, ascunși in semiremorca unui ansamblu rutier. Aceștia, șoferul și mijlocul de transport au fost preluați de catre autoritațile de frontiera bulgare in vederea continuarii cercetarilor. Potrivit reprezentanților…

- Prabușirea lirei turcești nu s-a încheiat luni, pâna la punctul de a-i convinge pe antreprenorii țarii, în mod tradițional precauți, sa rupa tacerea pentru a-i cere președintelui Recep Tayyip Erdogan sa-și revizuiasca politica monetara, potrivit AFP.În fața încapațânarii…

- Verificarea de rutina a unui camion in Vama Giurgiu a dus la descoperirea a doi tineri irakieni, ascunși printre piesele de frigider transportate. Cei doi au fost depistați dupa ce sonda de masurare a valorilor de dioxid de carbon a aratat o valoare neobișnuit de mare. Poliția de Frontiera Giurgiu anunța…

- Regimul președintelui turc Recep Erdogan a decis sa treaca la vegetarianism și sa atraga atenția populației asupra risipei alimentare în contextul prabușirii monedei naționale și a creșterii incontrolabile a prețului alimentelor, scrie Euractiv.„În loc sa mâncam 1-2 kilograme…

- Primarul orasului Bolu, din nord-vestul Turciei, a fost criticat marti dupa ce consiliul municipal a votat in favoarea cresterii semnificative a facturilor la apa si a taxelor pentru casatoriile civile doar pentru cetatenii straini.