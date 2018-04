Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele israelian Reuven Rivlin a evocat joi un "profund dezacord" cu Polonia cu privire la istoria Holocaustului si i-a cerut Varsoviei sa-si asume "studiul complet" al acestuia, intr-o aluzie la responsabilitatea unor polonezi in acea perioada, informeaza AFP. Rivlin a facut aceste…

- Polonezii au marcat marti opt ani de la tragedia aviatica de la Smolensk (vestul Rusiei), in care si-au pierdut viata 96 de persoane, printre care presedintele de la acea vreme al Poloniei, Lech Kaczynski, sotia sa, si alti inalti oficiali polonezi, relateaza agentia PAP. O slujba religioasa…

- Partidul National Liberal n-a intrebat niciodata vreun sef al Serviciului Roman de Informatii daca poate sa puna un ministru in vreun Guvern, a afirmat miercuri presedintele PNL, Ludovic Orban. "In ceea ce ma priveste pe mine si pe colegii mei din PNL, noi n-am intrebat niciodata vreun…

- 'Astazi avem o Polonie suverana si independenta care, cred in acest lucru, va fi un stat unde vom trai din ce in ce mai bine. Vorbiti despre aceasta copiilor vostri', a spus seful statului polonez in discursul sustinut la Kamienna Gora, in Silezia Inferioara. 'Pentru ca, adesea, oamenii ne spun:…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat joi, la Bucuresti, ca nu exista nicio relatie intre MCV si Articolul 7 al Tratatului UE, deoarece nu exista nicio amenintare sistemica fata de statul de drept. "Nu exista nicio relatie intre MCV si Articolul 7. Nu exista…

- Mai multe svastici si injurii au fost desenate, duminica, pe cladirea ambasadei Poloniei la Tel Aviv, la o zi dupa ce premierul polonez Mateusz Morawiecki a declarat ca mai multi evrei s-au aflat printre autorii Holocaustului nazist, relateaza site-ul BBC News, citat de Mediafax.

- Legea impune amenzi si pedepse cu inchisoarea de pana la trei ani, inclusiv cetateni straini, pentru mentionarea termenului 'tabere poloneze ale mortii' si pentru sugerarea 'in mod public si impotriva realitatii' a faptului ca natiunea si statul poloneze au fost complice la crimele comise de Germania…

- Un muzeu consacrat Holocaustului va fi construit in Salonic (nordul Greciei), omagiu pentru mii de evrei exterminati de fascisti, a anuntat marti premierul grec Alexis Tsipras de pe viitorul santier, in prezenta presedintelui israelian Reuven Rivlin, informeaza AFP. Germania si Fundatia…