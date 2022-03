Stiri pe aceeasi tema

- Vizita pe care o incepe miercuri in Turcia presedintele israelian Isaac Herzog nu este doar istorica pentru ca este prima in ultimii 15 ani, ci si pentru ca ar putea marca un punct de cotitura in relatiile dintre cele doua tari, care s-au degradat in ultimele doua decenii si au fost marcate de suisuri…

- Visul frumos s-a terminat! CSM Lugoj și-a incheiat aventura europeana din acest an, dupa ce a ratat, dramatic, calificarea in semifinalele Cupei Challenge la volei feminin. Dupa ce a fost invinsa cu 2-3 in partida tur, din Turcia, cu Aydin BBSK (caștigatoarea Cupei Balcanice), formația din…

- Presedintele Israelului, Isaac Herzog, primul sef de stat israelian care viziteaza Emiratele Arabe Unite, a fost intampinat duminica la Abu Dhabi de printul mostenitor Mohammed bin Zayed, conducatorul de facto al acestui stat arab. Intalnirea intre cei doi inalti oficiali a durat peste doua ore si a…

- Echipa masculina de baschet U-Banca Transilvania Cluj-Napoca, deținatoarea titlului intern, a caștigat grupa G a FIBA Champions League, in detrimentul a trei formații de top: Darușșafaka SK Tekfen din Turcia, Happy Casa Brindisi din Italia și Hapoel U-net Holon din Israel. Etapa a 6-a, ultima, s-a desfașurat…