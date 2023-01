Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele israelian Isaac Herzog a cerut joi membrilor NATO sa isi inaspreasca abordarea fata de regimul iranian, care este implicat in furnizarea de drone Rusiei pentru razboiul sau impotriva Ucrainei, informeaza AFP.

- Președintele a evidențiat in cadrul intalnirii cu diplomații acreditați in Romania, poziția ferma a țarii pentru izolarea Rusiei in contextul razboiului din Ucraina. Klaus Iohannis a subliniat totodata susținerea R. Moldova și a Ucrainei.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski li s-a adresat luni prin legatura video liderilor care participa in capitala letona, Riga, la summitul numit Forta expeditionara comuna (JEF) si le-a cerut acestora din nou ajutor militar pentru a invinge Rusia, in special sisteme antiaeriene, tancuri, artilerie…

- "Un lucru s-a schimbat pentru moment: Rusia a incetat sa mai ameninte ca va folosi arme nucleare", a declarat Olaf Scholz intr-un interviu acordat grupului german de media Funke si jurnalului Ouest France. El vede acest lucru ca o consecinta a faptului ca comunitatea internationala, inclusiv China,…

- Razboi in Ucraina, ziua 265. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut G20 reunit in Indonezia sa iși intensifice eforturile și sa opreasca razboiul Rusiei in țara sa, in cadrul unui plan de pace pe care l-a propus.

- Președintele SUA, Joe Biden și-a exprimat convingerea, miercuri, 9 noiembrie, ca noul Congres va menține sprijinul pentru Ucraina din partea Statelor Unite, chiar daca republicanii vor controla cel puțin o camera a Parlamentului. Cu toate acestea, mulți, atat la Capitol Hill, cat și la Kiev, nu-i impartașesc…

- „Legiunea georgiana”, care lupta impotriva Rusiei de partea Ucrainei, are aproximativ 1.000 de membri recrutați din Georgia, dar și din alte țari, inclusiv Romania. Soldații din aceasta unitate paramilitata au declarat, intr-un reportaj Sky News , ca ei considera ca lupta Ucrainei este și a lor. Legiunea…