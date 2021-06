Stiri pe aceeasi tema

- Romania este o adevarata prietena a poporului evreu și a Israelului, stat evreiesc și democratic, a spus, miercuri, președintele Statului Israel, Reuven Rivlin, in timpul unei alocuțiuni ținute in plenul reunit al Parlamentului, potrivit Mediafax.

- Sprijinul fiscal trebuie sa conține pe masura ce se lucreaza la crearea premiselor pentru recladirea spațiului de manevra fiscal necesar, se arata în comunicatul FMI cu ocazia încheierii misiunii pe tema Articolului IV ce s-a desfașurat virtual. Potrivit acestuia, politica monetara și cea…

- Grupul Statelor impotriva Coruptiei (GRECO) afirma, in raportul de evaluare privind Romania, prezentat miercuri, ca actualul nivel de conformare a autoritatilor de la Bucuresti cu recomandarile anterioare este foarte scazut, astfel ca ramane „global nesatisfacator”, dar ca autoritatile par a fi hotarate…

- Romania continua sa aiba restante in ceea ce priveste reformele in justitiei si lupta impotriva coruptiei. Tara noastra a aplicat doar putin peste o treime dintre recomandarile organismelor europene in acest sens. Concluzia rezulta din cel mai recent raport al GRECO, organismul specializat in acest…

- PSRM este pentru realegerea Parlamentului, dar prioritate in aceasta perioada nu sint alegerile, ci lupta impotriva pandemiei. Intr-o postare pe Facebook, deputatul socialist Nicolae Pascaru spune ca ceea ce conteaza acum este ca țara sa iasa din acest haos și invita partidele politice sa-și uneasca…