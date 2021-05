Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele israelian Reuven Rivlin s-a declarat preocupat miercuri de atacurile antisemite care au loc in strainatate in contextul recentului conflict dintre armata israeliana si militanti palestinieni din Gaza, care a generat manifestatii in intreaga lume, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Intr-o…

- Secretarul de Stat american Antony Blinken urmeaza sa efectueze o vizita in Orientul Mijlociu ”in zilele urmatoare”, a anuntat el pe Twitter dupa intrarea in vigoare a armistitiului intre Israel si Hamas, in cursul careia se va intalni cu oficiali israelieni si palestinieni pentru a ”lucra impreuna…

- Hady Amr este inalt oficial al Departamentului de Stat al SUA insarcinat cu afaceri israeliene si palestiniene. In numele președintelui Joe Biden, acesta va cere ”oprirea violenței”, a precizat Blinken. Secretarul de stat a condamnat, din nou, ”cu maxima fermitate” tirurile de rachete ale miscarii islamiste…

- Presedintele american Joe Biden si secretarul de stat Antony Blinken participa astazi, online, la Summitul Formatului Bucuresti, gazduit de Klaus Iohannis, alaturi de presedintele Poloniei, Andrzej Duda.

- Un summit UE-SUA la care vor participa presedintele Consiliului European, cel al Comisiei Europene si Joe Biden va avea loc la jumatatea lui iunie, la Bruxelles, cu prilejul vizitei in Europa a presedintelui american, au anuntat separat cele doua parti vineri, relateaza AFP. Presedintele american…

- Guvernul american al presedintelui Joe Biden a ridicat vineri sanctiunile impotriva judecatorilor si a personalului Curtii Penale Internationale (CPI) impuse de Donald Trump, relateaza AFP. Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat, intr-un comunicat, ca Statele Unite continua sa se opuna…

- Secretarul american de stat Antony Blinken a declarat miercuri ca i-a transmis ministrului de externe german Heiko Maas ca sanctiunile impotriva proiectului energetic Nord Stream 2 sunt o posibilitate reala si ca nu exista ''nicio ambiguitate'' in opozitia SUA fata de constructia…