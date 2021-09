Preşedintele israelian s-a întâlnit în secret cu regele Iordaniei Presedintele israelian Isaac Herzog s-a intalnit in secret cu regele Abdullah al II-lea al Iordaniei la Amman, intrevedere ce a avut loc pe fondul unei incalziri a relatiilor diplomatice dintre cele doua tari, relateaza sambata AFP.



''Saptamana trecuta am avut cu regele Iordaniei o conversatie foarte lunga, am fost in palatul lui o seara intreaga. A fost o intalnire extraordinara'', a declarat presedintele Herzog intr-un interviu, din care au fost difuzate extrase de catre canalele de televiziune israeliene sambata seara, la o ora de mare audienta.



Interviul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele israelian Isaac Herzog s-a intalnit in secret cu regele Abdullah al II-lea al Iordaniei la Amman, intrevedere ce a avut loc pe fondul unei incalziri a relatiilor diplomatice dintre cele doua tari, relateaza sambata AFP preluat de agerpres. ''Saptamana trecuta am avut cu regele Iordaniei…

- Atat Klaus Iohannis, cat și Gica Hagi, sunt doi oameni importanți pentru Romania. Unul este Președintele statului, celalalt este Regele fotbalului romanesc. Daca ar fi sa ne luam dupa popularitate, clar Gica Hagi ar caștiga detașat. Numai ca nu vorbim de un top al popularitații, ci despre intalnirea…

- Presedintele israelian Isaac Herzog a primit vineri a treia doza de vaccin Pfizer/BioNTech impotriva COVID-19, lansand astfel o campanie in Israel in favoarea rapelului cu a treia doza persoanelor in varsta de peste 60 de ani in cadrul eforturilor de a limita raspandirea variantei Delta, mult mai contagioase,…

- Presedintele israelian Isaac Herzog a primit vineri a treia doza de vaccin Pfizer/BioNTech impotriva COVID-19, lansand astfel o campanie in Israel in favoarea rapelului cu a treia doza persoanelor in varsta de peste 60 de ani in cadrul eforturilor de a limita raspandirea variantei

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a discutat telefonic luni cu omologul sau israelian, Isaac Herzog, potrivit presedintiei de la Ankara, un demers putin obisnuit intre aceste doua tari ale caror relatii sunt tensionate, noteaza AFP. Apelul telefonic a intervenit dupa discutiile purtate…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a discutat telefonic luni cu omologul sau israelian, Isaac Herzog, potrivit presedintiei de la Ankara, un demers putin obisnuit intre aceste doua tari ale caror relatii sunt tensionate, noteaza AFP. Foto: (c) Ronen Zvulun/REUTERS Sursa foto: Turkish Presidency/Facebook…

- Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei a discutat sambata, telefonic, cu noul presedinte israelian Isaac Herzog despre procesul de pace din Orientul Mijlociu, a informat agentia de presa oficiala iordaniana Petra, transmite AFP. Isaac Herzog a fost investit saptamana aceasta in functia de…

- Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei a discutat sambata, telefonic, cu noul presedinte israelian Isaac Herzog despre procesul de pace din Orientul Mijlociu, a informat agentia de presa oficiala iordaniana Petra, transmite AFP. Isaac Herzog a fost investit saptamana aceasta in functia de presedinte…