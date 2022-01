Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele israelian Isaac Herzog isi va continua vizita in Emiratele Arabe Unite asa cum a fost planificat, dupa ce statul din Golf a declarat ca a interceptat o racheta balistica lansata de rebelii houthi din Yemen, informeaza Reuters. "Presedintele a fost informat cu privire la detaliile incidentului.…

- Tirurile de rachete ale rebelilor houthi din Yemen impotriva Arabiei Saudite si Emiratelor Arabe Unite (EAU) constituie "o escaladare ingrijoratoare", au denuntat luni Statele Unite, scrie AFP. "Aceste atacuri impotriva Emiratelor Arabe Unite si Arabiei Saudite, precum si recentele atacuri…

- Rebelii houthi din Yemen au lansat luni rachete balistice spre Emiratele Arabe Unite, unde au fost interceptate, si spre Arabia Saudita, unde doua persoane au fost ranite, ridicand la un nou nivel atacurile impotriva celor doi adversari, relateaza AFP. Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite…

- Lucrurile se complica in Orientul Mijlociu. Rebelii houthi, despre care se spune ca sunt susținuți de Iran și care controleaza cea mai mare parte din teritoriul Yemenului, anunța ca in urma atacurilor coaliției militare dintre Arabia Saudita și Emiratele Arabe Unite vor continua sa trimita drone…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 77 de centi, sau cu 0,9%, la 87,25 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, au crescut cu 1,25 dolari, sau cu 1,5%, la 85,07 dolari pe baril. In timpul tranzactiilor, ambele…

- Trei camioane cu combustibil au explodat luni într-o zona industriala din Abu Dhabi si în apropiere de aeroportul din capitala Emiratelor a izbucnit un incendiu, miscarea rebelilor yemeniti houthi sustinând ca a fost vorba de un atac, relateaza Reuters si AFP. Trei persoane au murit…

- Un atac aerian al coaliției asupra Yemenului a dus la moartea a trei persoane și a ranit alte șase in Ajama, un oraș la nord-vest de capitala Sanaa, au declarat medici yemeniți, citați de France24.Yemenul este afectat de un razboi civil care a izbucnit in 2014 și in cadrul caruia se confrunta Guvernul…

