Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele israelian Isaac Herzog a plecat duminica intr-o vizita in Emiratele Arabe Unite, prima vizita de acest tip, a anuntat biroul sau, intr-o tentativa de a intari legaturile din zona Golfului in contextul in care se incearca resuscitarea acordului nuclear cu Iranul, relateaza Reuters.…

- Presedintele israelian Isaac Herzog se va deplasa la sfarsitul lui ianuarie in Emiratele Arabe Unite (EAU), pentru prima vizita oficiala a unui sef de stat israelian in aceasta tara din Golf, care si-a normalizat in 2020 relatiile cu Israelul, informeaza marti AFP. Presedintia israeliana a…

- Guvernul israelian a decis luni sa reduca durata carantinei pentru persoanele pozitive la COVID-19, dar asimptomatice, de la sapte la cinci zile, in contextul in care numarul record de contaminari provoaca, ca si in alte tari, temeri privind destabilizarea economiei, relateaza AFP si Reuters.…

- Un barbat in varsta de peste 60 de ani a murit luni in Israel in urma infectarii cu noua varianta Omicron, au relatat mai multe publicații din Israel, citate de Reuters și Agerpres . In urma cu o saptamana, premierul britanic Boris Johnsoni a anunțat ca ”cel puțin un pacient” infectat cu tulpina Omicron…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a pledat marti pentru o abordare eficienta si serioasa a programului nuclear si balistic al Iranului, la un summit al monarhiilor arabe din Golf, desfasurat la Riad, informeaza AFP preluat de agerpres. Printul mostenitor si-a reprezentat…

- Prințul moștenitor din Abu Dhabi, șeicul Mohammed bin Zayed al-Nahyan, l-a gazduit pe prim-ministrul israelian Naftali Bennett in Emiratele Arabe. Este prima intalnire dintre conducatorul de facto al Emiratelor Arabe Unite și un lider israelian, noteaza Reuters. Vizita „istorica” a premierul israelian,…

- Premierul israelian Naftali Bennett a sosit duminica in Emiratele Arabe Unite, fiind prima vizita oficiala a unui prim-ministru israelian in aceasta tara din Golf care a normalizat relatiile cu statul evreu in 2020, relateaza AFP, arata Agerpres. Seful guvernului israelian urmeaza sa se intalneasca…

- Premierul israelian Naftali Bennett i-a indemnat pe negociatorii asupra programului nuclear iranian "sa nu cedeze santajului nuclear al Iranului", ale carui angajamente sunt, considera el, "insuficiente", in timp ce negocierile au fost reluate luni la Viena, informeaza AFP. "In pofida incalcarilor…