Preşedintele Iranului: Statele Unite doresc negocieri SUA trimit constant mesaje catre Iran in care isi afiseaza dorinta de a negocia cu Republica Islamica, a declarat presedintele iranian Hassan Rouhani intr-un discurs difuzat sambata de televiziunea publica, potrivit Reuters. "Pe de o parte, ei (americanii) incearca sa exercite presiuni asupra poporului iranian, pe de alta parte, ne trimit mesaje in fiecare zi pentru a ne spune ca ar trebui sa negociem", a afirmat el. "Ei spun ca ar trebui sa negociem acum, sa negociem aici. Vor sa rezolvam problemele (...). La ce ar trebui sa ne uitam? La mesajele voastre sau la masurile voastre brutale?", a intrebat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

