- Presedintele iranian Hassan Rohani a avertizat miercuri ca insultarea profetului Mahomed ar putea sa provoace ”violenta”, un avertisment dupa ce omologul sau francez Emmanuel Macron a aparat libertatea caricaturizarii profetului, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Insultarea profetului nu este…

- Premierul francez Jean Castex a salutat luni solidaritatea si sprijinul Romaniei, exprimate de prim-ministrul Ludovic Orban in cadrul unei intrevederi la Paris, dupa "atacurile defaimatoare" ale presedintelui turc impotriva omologului sau francez in scandalul starnit de caricaturile cu Mahomed și de…

- ”Regatul marocan condamna viguros continuarea publicarii caricaturilor ofensatoare la adresa islamului si profetului Mahomed” , a denuntat Ministerul marocan de Externe, fara sa numeasca Franta, relateaza BFMTV.Marocul considera, in acest comunicat, ca este vorba despre ”fapte care reflecta…

- Apelurile la boicotarea produselor franceze s-au inmultit sambata in mai multe tari sau teritorii din Orientul Mijlociu, dupa agitatia starnita de cuvintele lui Emmanuel Macron care a promis ca nu va "renunta la caricaturile" profetului Mahomed. Presedintele turc a declarat ca pune la indoiala "sanatatea…

- Aproximativ 200 de persoane au manifestat sambata seara in fata resedintei ambasadorului Frantei in Israel pentru a denunta afirmatiile presedintelui Emmanuel Macron despre caricaturile profetului Mahomed, informeaza AFP. Protestatarii, care purtau masca de protectie, au venit in apararea profetului…

