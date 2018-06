Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Austriei, Alexander Van der Bellen, si cancelarul Sebastian Kurz au cerut sambata explicatii Germaniei dupa ce cotidianul Standard a publicat o lista de obiective spionate de serviciul german de informatii externe, BND, relateaza France Presse.Potrivit cotidianului, BND a interceptat…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a criticat, duminica, "unilateralismul" Statelor Unite in legatura cu retragerea din acordul nuclear cu Teheranul si a declarat ca apreciaza eforturile Chinei si Rusiei de...

- ”Rusia nu incearca sa divizeaze Uniunea Europeana”, a spus președintele Rusiei, Vladimir Putin, intr-un interviu acordat postului austriac ORF, inaintea vizitei sale de marți in Austria. Aceasta este prima vizita de stat intr-o țara din Europa occidentala dupa aproape un an. Liderul rus a spus ca iși…

- Europenii declara ca vor face tot posibilul pentru „a salva“ sau pentru a mentine acordul cu Iranul, avand de partea lor si sprijinul Rusiei si al Chinei. Seful diplomatiei britanice, Boris Johnson, a declarat ca presedintele SUA, Donald Trump, trebuie sa-si asume responsabilitatea gasirii unei solutii…