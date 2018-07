Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de externe din Iran si cinci mari puteri ale lumii se vor reuni vineri la Viena, in incercarea de a salva acordul privind programul nuclear iranian, semnat in 2015, dar care se afla acum intr-o situatie de risc, dupa ce SUA s-au retras si au anuntat ca vor impune noi sanctiuni impotriva…

- Iranul doreste ca puterile europene sa-i ofere un pachet de masuri economice pana la sfarsitul acestei luni pentru a compensa retragerea Statelor Unite din acordul nuclear semnat in 2015 cu puterile mondiale, a declarat vineri un inalt oficial iranian, citat de Reuters. "Ne asteptam ca pachetul…

- Evenimentul a avut loc la o zi dupa ce Trump si-a anuntat decizia de a retrage SUA din acordul nuclear si de a impune din nou sanctiuni Iranului. De asemenea, parlamentarii au ars si o hartie cu acordul nuclear.Presedintele parlamentului, Ali Larijani, a declarat ca acordul inca poate…

- Parlamentarii iranieni au dat foc unui steag american si au scandat „Moarte Americii” in timpul unei sesiuni parlamentare, in urma deciziei lui Trump de a retrage SUA din acordul nuclear, scrie The Independent. Evenimentul a avut loc la o zi dupa ce Trump si-a anuntat decizia de a retrage SUA din acordul…

- Sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, anuntase deja ca Uniunea este “hotarata sa mentina” acordul din 2015, prin care Iranul a acceptat sa isi inghete programul nuclear, in schimbul ridicarii unor sanctiuni, informeaza AFP. Presedintele Iranului, Hassan Rouhani, a afirmat ca deocamdata tara…

- Presedintele Iranului, Hassan Rouhani, a anuntat marti seara ca tara sa va ramane parte in acordul nuclear incheiat cu puterile internationale in 2015, in ciuda retragerii SUA din aceasta intelegere, transmit Reuters si DPA. Dupa declaratia de la Casa Alba a presedintelui american Donald Trump…

- Ministrul de externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, a afirmat marti ca Statele Unite ale Americii (SUA) vor face ''o greseala'' daca se retrag din acordul privind programul nuclear iranian semnat in 2015 de Teheran cu sase mari puteri ale lumii (SUA, Rusia, Marea Britanie, Franta,…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani i-a declarat duminica omologului sau francez, Emmanuel Macron, ca acordul nuclear din 2015 intre Iran si marile puteri internationale (SUA, Rusia, China, Regatul Unit, Franta si Germania) nu este negociabil, informeaza AFP, citata de Agerpres. AFP preia de pe site-ul…