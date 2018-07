Stiri pe aceeasi tema

- Președintele iranian Hassan Rouhani va efectua, saptamana aceasta, o vizita oficiala in Austria și Elveția, pe fondul deciziei președintelui american Donald Trump de a retrage Statele Unite din acordul nuclear, semnat intre marile puteri din P5+1 și Iran, relateaza site-ul postului France 24, conform…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri, la Forumul Economic International de la Sankt Petersburg, ca spera ca omologul sau american Donald Trump va reveni la negocierile privind acordul nuclear iranian insa, pentru moment, companiile franceze trebuie sa decida singure cum sa reactioneze…

- La scurt timp dupa ce președintele Donald Trump a anuntat, marții seara, retragerea Statelor Unite din acordul cu Iranul, aruncand in incertitudine stabilitatea Orientului Mijlociu, dar si relatiile transatlantice, prețul petrolului a explodat.

- Televiziunea de stat iraniana a calificat ca ilegala decizia presedintelui Donald Trump de a retrage SUA din acordul nuclear cu Iranul. Presedintele iranian Hassan Rouhani anuntase deja ca va prezenta reactia tarii sale imediat dupa ce Trump isi face cunoscuta in mod oficial pozitia fata de acord, a…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, oficial, ca Statele Unite renunta la acordul nuclear iranian. „Azi vreau sa anunt lumea despre eforturile noastre de a opri Iranul sa obtina arma nucleara. Nicio actiune luata de regimul iranian nu...

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca SUA se retrag din acordul nuclear iranian. Anuntul a fost facut marti, intr-o declaratie de la Casa Alba.Trump a anuntat ca va semna noi sanctiuni impotriva Iranului si orice tara care ajuta Iranul in programul nuclear va fi tinta sanctiunilor americane.…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, oficial, ca Statele Unite renunta la acordul nuclear iranian. La cincisprezece luni dupa ce s-a instalat la putere, liderul american intoarce spatele unei mari parti a comunitatii internationale.

- Presedintele american Donald Trump i-a transmis omologului sau din Franta, Emmanuel Macron, ca a decis retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul in anul 2015, afirma surse citate de cotidianul The New York Times. - continua -