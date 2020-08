Stiri pe aceeasi tema

- O reuniune a comisiei mixte prevazute de acordul nuclear iranian (JCPOA) va avea loc la Viena pe 1 septembrie, au anuntat vineri serviciile externe ale Uniunii Europene, dupa o disputa tensionata la ONU intre americani si europeni, relateaza AFP. Comisia va fi prezidata de UE si ii va reuni pe reprezentantii…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat miercuri impotriva "oricarui amestec extern" in Liban, cu prilejul unei convorbiri telefonice cu presedintele iranian Hassan Rouhani, dupa explozia care a devastat Beirutul in urma cu opt zile si a provocat ample manifestatii antiguvernamentale, relateaza…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a amenintat miercuri ca vor exista consecinte daca Consiliul de Securitate al ONU prelungeste embargoul asupra armelor impotriva Iranului la cererea Statelor Unite, relateaza miercuri dpa, potrivit Agerpres.Rezolutia ONU 2231, care face parte din acordul…

- Iranul va ramane in starea de urgenta din cauza noului coronavirus pana cel putin in ianuarie 2021, a declarat duminica presedintele acestei tari, Hassan Rouhani, citat de dpa. "Ne aflam in aceasta situatie de sase luni si trebuie sa ne pregatim pentru alte cel putin sase luni", a avertizat Rouhani,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat ca ar putea fi necesare masuri mai extinse pentru a incetini raspandirea coronavirusului in Israel, deoarece numarul de infectii creste rapid in utimul timp in tara, transmite dpa, conform Agerpres. El a anunțat discuții, luni, cu președintele Knesset-ului…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a cerut duminica impunerea de "sanctiuni zdrobitoare" impotriva Iranului, dupa noi dovezi de dezangajare iraniana din acordul nuclear si dupa raiduri imputate statului israelian impotriva unor elemente proiraniene, informeaza AFP. Cel putin 12 combatanti…

- ”Tentativa disperata” a Statelor Unite de a pune capat unor derogari-cheie in programul nuclear iranian nu are niciun efect asupra Iranului, a dat asigurari joi Teheranul, relateaza AFP, potrivit news.ro.Citește și: Klaus Iohannis: ‘Incepand din 1 iunie se redeschid terasele, se va putea merge…