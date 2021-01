Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele iranian Hassan Rouhani si-a exprimat miercuri satisfactia in legatura cu "sfarsitul erei tiranului" Donald Trump, care urmeaza sa-si predea atributiile pe 20 ianuarie presedintelui ales Joe Biden, informeaza AFP. "Era unui alt tiran s-a sfarsit si astazi este ultima zi a ingrozitoarei…

- Aflat la final de mandat, Donald Trump a fost ținta unui atac din partea presedintele Iranului, Hassan Rouhani, relateaza dpa, citata de Agerpres."In istoria recenta a Iranului, am avut de-a face cu doi nebuni: Trump si Saddam", a spus Rouhani.Unul dintre ei a implicat Iranul intr-un razboi militar…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani l-a comparat miercuri pe omologul sau american Donald Trump cu fostul dictator irakian Saddam Hussein, relateaza dpa. "In istoria recenta a Iranului am avut de-a face cu doi nebuni, Trump si Saddam", a spus Rouhani. Unul dintre ei a implicat Iranul intr-un…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani si-a exprimat joi increderea ca presedintele american ales Joe Biden va relua angajamentele americane in cadrul acordului asupra programului nuclear iranian din care Donald Trump a retras SUA, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Nu am nicio indoiala ca perseverenta…

- Presedintele american ales Joe Biden a afirmat pentru The New York Times (NYT) ca vrea sa demareze rapid noi negocieri cu Iranul, in consultare cu aliatii Washingtonului, insa doar dupa revenirea SUA in acordul asupra programului nuclear iranian din care Donald Trump si-a retras tara, informeaza AFP.…

- Ghidul suprem iranian a avertizat marti impotriva "sperantei" unei "deschideri" diplomatice din partea Occidentului, in timp ce guvernul presedintelui Hassan Rouhani isi inmulteste semnalele catre presedintele ales american Joe Biden, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Nu putem avea incredere…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a declarat sambata ca spera ca viitoarea administratie americana va 'invata' din esecul politicii de presiuni si sanctiuni impuse de Donald Trump impotriva Teheranului si care nu au ingenunchiat Republica Islamica, transmite AFP.Presedintele american in…

- Desi nu a reusit sa produca marea bomba a campaniei, care sa schimbe tendinta votului popular si la nivelul statelor cheie si sa-i garanteze drumul spre al doilea mandat, Presedintele SUA, Donald Trump, a obtinut glontul de argint fara sa vrea, scrie analistul Iulian Chifu pe blogul sau de pe adevarul.ro.