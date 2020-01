Presedintele iranian, Hassan Rouhani, l-a numit "agitator global" pe presedintele american, Donald Trump, acuzandu-l de inrautatirea situatiei in mai multe regiuni ale lumii, informeaza dpa.



"In ultimii doi ani, el si guvernul american nu au facut decat sa provoace tulburari'', a spus Rouhani intr-un discurs rostit sambata in orasul Zahedan din sud-estul tarii.



Sunt mai multe crize acum decat erau inainte de inceperea mandatului lui Trump, a adaugat acesta. "Nu numai in Iran, ci si in Irak, in Siria, in Liban, in Afganistan - a adus mai multe probleme peste tot'',…