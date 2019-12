Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a cerut Japoniei sa isi creasca de patru ori platile pentru trupele americane stationate pe teritoriul sau, relateaza publicatia Foreign Policy, care citeaza fosti si actuali oficiali americani ramasi sub protectia anonimatului, in contextul in care Washingtonul…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a anuntat marti o noua reducere a angajamentelor asumate de tara sa in fata comunitatii internationale prin acordul nuclear incheiat in 2015 la Viena, transmite AFP.

- Presedintele Klaus Iohannis a avut luni, la Tokyo, o intrevedere cu prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, context in care cei doi oficiali si-au exprimat dorinta ca lansarea Parteneriatului strategic dintre cele doua tari sa aiba loc in 2021. Potrivit Administratiei Prezidentiale, in cadrul intrevederii…

- In perioada 21-22 octombrie, președintele Klaus Iohannis, se afla la Tokyo, cu ocazia participarii la ceremonia de intronare a Majestații Sale Imparatul Naruhito al Japoniei. In marja participarii la acest eveniment, presedintele Klaus Iohannis a fost primit luni, la Palatul Akasaka-Geihinkan, de prim-ministrul…

- Președintele Klaus Iohannis a avut, luni, o intrevedere cu prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, potrivit Administrației Prezidențiale. Șeful statului se va afla in Japonia pana marți, unde va participa la ceremonia de intronare a Majestații Sale Imparatul Naruhito al Japoniei, potrivit Mediafax.Președintele…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost primit luni, la Palatul Akasaka Geihinkan, de prim ministrul nipon Shinzo Abe. Potrivit Administratiei Prezidentiale, discutiile vor viza Parteneriatul strategic dintre Romania si Japonia.In perioada 21 22 octombrie, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, se afla la…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și premierul Japoniei, Shinzo Abe, au anunțat miercuri ca au ajuns la o înțelegere privind „prima etapa a unui nou acord comercial” între cele doua țari, informeaza Mediafax citand Al Jazeera. Donald Trump și Shinzo Abe au avut o…