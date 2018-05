Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la sediul RATEN ICN Mioveni, a avut loc deschiderea celei de a XI-a Conferințe Internaționale Nuclear 2018 organizata sub auspiciile Academiei Romane, in cooperare cu Universitatea de Stat din Pitești și Academia Oamenilor de Știința din Romania.La eveniment au participat și ministrul Cercetarii,…

- Președintele Klaus Iohannis va participa joi, la Pitești, la dezbaterea „Industria auto, cheia dezvoltarii economiei. Factori de creștere a competitivitații”, organizata de Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM). La eveniment vor fi prezenți reprezentanții celor mai importante…

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua joi o vizita in judetul Arges, unde va participa la o dezbatere privind industria auto si va vizita uzina Automobile Dacia S.A. de la Mioveni. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, seful statului va participa joi, la Pitesti, la dezbaterea "Industria…

- Constructorul auto a inregistrat in 2017 o cifra de afaceri de 23,1 mld. lei (5,1 mld. euro), in crestere cu 11,4% fata de 2016, depasind in premiera 5 mld. euro si consolidandu-si pozitia de cea mai mare companie din Romania dupa cifra de afaceri.

- Concursul de matematica „Ion Cojocaru” a ajuns la cea de-a XI-a ediție si se va desfașura sambata, 12 mai, la Liceul Teoretic „Iulia Zamfirescu” din Mioveni. Concursul este dedicat regretatului profesor Ion Cojocaru și se adreseaza elevilor din județ pasionați de matematica. Competiția are doua sectiuni:…

- Productia uzinei Dacia de la Mioveni a crescut in primele patru luni cu 2,1%, la 111.536 de vehicule, arata datele comunicate marti de Asociatia Constructorilor de Autoturisme di Romania - ACAROM. Productia uzinei Dacia de la Mioveni a crescut in primele patru luni cu 2,1%, la 111.536…

- Marca Dacia si uzina de la Mioveni sarbatoresc in 2018 o jumatate de secol de existența. Automobile Dacia este astazi cea mai importanta companie din Romania si produsele sale au cucerit clienți din 44 de țari de pe glob prin modele atractive, de calitate, la cel mai bun preț.

