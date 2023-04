Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis va efectua, in perioada 18–26 aprilie 2023, vizite oficiale in Republica Federativa a Braziliei, in Republica Chile și in Republica Argentina. Aceste vizite urmaresc relansarea dialogului la nivel inalt cu statele Americii Latine și redinamizarea interacțiunilor bilaterale…

