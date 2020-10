Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va vizita vineri, de la ora 13.30 Institutul National de Sanatate Publica. Seful statului va sustine o declaratie de presa, la finalul evenimentului, transmite Administratia Prezidentiala.

- Presedintele Klaus Iohannis a decis sa convoace Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) pe 6 octombrie, pentru a analiza problematici care privesc apararea tarii si securitatea nationala, anuntat Administratia Prezidentiala. Potrivit Administratiei Prezidentiale, sedinta CSAT va incepe…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, vineri, la ora 14,00, la deschiderea tronsonului de autostrada Iernut - Chetani, judetul Mures, informeaza Administratia Prezidentiala. La eveniment va fi prezent si premierul Ludovic Orban, alaturi de ministrul Transporturilor, Lucian Bode. AGERPRES/(AS…

- Președintele Klaus Iohannis a rechemat luni in țara un numar de 14 ambasadorii, printre care fostul sau consilier Dan Mihalache, de la Londra, și istoricul Adrian Cioroianu de la UNESCO, a anunțat Administrația Prezidențiala, intr-un comunicat de presa.

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca, daca se iau masuri stricte se pot tine alegeri, dar ca numarul critic de imbolnaviri Covid-19 de la care nu mai pot avea loc alegerile va fi anuntat de Ministerul Sanatatii si de Institutul National de Sanatate Publica.

- Comitetul Executiv National al PSD a validat joi candidatura lui Neculai Ontanu la Primaria Sectorului 2 si a lui Aurelian Badulescu la Primaria Sectorului 3. "La Sectorul 2 am validat candidatura domnului Ontanu, iar la Sectorul 3 am venit cu propunerea domnului Badulescu, viceprimar al Capitalei",…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, miercuri, o conferinta de presa, la Palatul Cotroceni, in care a raspuns intrebarilor presei acreditate. Foto: Presidency.roIn contextul epidemiei de coronavirus, masurile de protectie luate de Administratia Prezidentiala au fost unele exceptionale. La conferinta…

- Presedintele Klaus Iohannis va sustine principalele obiective pe care Romania le are in cadrul acestui proces de negociere, actionand, in acelasi timp, pentru ajungerea cat mai curand posibil la un acord final, a anuntat Administratia Prezidentiala. Despre viitorul buget al Uniunii, Klaus…