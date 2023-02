Presedintele Klaus Iohannis efectueaza, joi si vineri, o vizita oficiala in Azerbaidjan, la invitatia omologului sau Ilham Aliyev. In marja vizitei, cei doi presedinti vor deschide Reuniunea ministeriala a Consiliului Consultativ al Coridorului Sudic de Gaze. Potrivit Administratiei Prezidentiale , vizita lui Klaus Iohannis la Baku are loc in continuarea convorbirilor foarte bune avute cu presedintele Ilham Aliyev, la Bucuresti, in data de 17 decembrie 2022, cu ocazia participarii celor doi sefi de stat la ceremonia semnarii Acordului intre Guvernele Republicii Azerbaidjan, Georgiei, Romaniei…