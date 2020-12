Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anuntat pe pagina de socializare ca președintele Klaus Iohannis va efectua o vizita la Chișinau, la sfarșitul acestui an. „Dupa cinci ani de la ultima vizita a Președintelui Romaniei in Republica Moldova, vizita Președintelui Klaus Iohannis de la sfarșitul acestui an este o vizita importanta pentru țara noastra și speram sa insemne primul pas intr-o colaborare de durata și productiva intre țarile noastre”, a scris Maia Sandu, luni, pe facebook. Anunțul a fost facut dupa intrevederea acesteia cu ambasadorul Romaniei, Daniel Ionița. „Am avut o intrevedere…