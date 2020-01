Presedintele Iohannis, vizita de lucru in landul Bavaria din Germania

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban au plecat de la evenimentul de comemorare al eroilor Revolutiei din Decembrie 1989, dupa ce au participat la un mars in memoria celor cazuti in urma cu 30 de ani, au aprins o candela si au asistat la citirea numelor acestora, in fata Ministerului…

- Președintele Romaniei susține alegerea primarilor in doua tururi de scrutin Foto: Arhiva/Cristiana Sabau. Presedintele Klaus Iohannis îsi doreste revenirea la alegerea primarilor din doua tururi, la scurtinul local din luna mai. Înainte de începerea Adunarii Generale…

- Președintele Klaus Iohannis a spus ca este ”o masura potrivita” decizia de inghețare a indemnizațiilor demnitarilor in 2020, șeful statului adaugand ca susține demersurile Guvernului de limitare a cheltuielilor.Invitat sa confirme daca ministrul de Finanțe l-a anunțat ca va avea indemnizația de președinte…

- Potrivit programului oficial al premierului Ludovic Orban, vineri, de la ora 10.00, se intalneste cu presedintele Klaus Iohannis. La intrevedere vor participa si vicepremierul Raluca Turcan si ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Bolos.Subiectele abordate se vor axa pe absorbtia fondurilor…

- Președintele Iohannis anunța ca va semna abrogarea recursului compensatoriu Presedintele României, Klaus Iohannis.Foto: Arhiva/ Administratia prezidentiala Președintele Klaus Iohannis a anunțat miercuri seara ca va promulga legea de abrogare a recursului compensatoriu, dar și documentul prin…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit desprte alegerea primarilor in doua tururi, un lucru pe care și-l dorește de la Guvern ca sa-l rezolve."Eu, personal, consider ca primarii trebuie sa fie aleși in 2 tururi, iar președintele Consiliilor Județene sa fie din randul consilierilor județeni.…

- Președintele Iohannis discuta cu premierul Ludovic Orban si cu ministrul Finantelor despre rectificarea bugetara Presedintele Klaus Iohannis are, luni, o intalnire cu premierul Ludovic Orban si ministrul Finantelor, Florin Citu, la Palatul Cotroceni, potrivit unor surse politice, citate de Agerpres.…

- Seful statului a participat, joi si vineri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European de toamna, discutiile liderilor europeni axandu-se pe procesul Brexit, Cadrul Financiar Multianual 2021-2027, implementarea Agendei Strategice a Uniunii Europene (UE) pentru perioada 2019-2024, schimbarile…