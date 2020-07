Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, marti, o consultare bilaterala in format de videoconferinta cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, in vederea pregatirii reuniunii Consiliului European care va avea loc pe 17 si 18 iulie la Bruxelles. Potrivit Administratiei Prezidentiale,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat vineri, 19 iunie a.c., la reuniunea Consiliului European, in format de videoconferinta.Reuniunea a fost dedicata, in principal, discutarii Planului de relansare economica a Uniunii si Cadrului Financiar Multianual pentru perioada 2021 2027 revizuit,…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi, la reuniunea la nivel inalt a Parteneriatului Estic, desfasurata in format videoconferinta, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale. Reuniunea va fi prezidata de catre presedintele Consiliului European, Charles Michel, care…

- "Iohannis, esti presedinte‼️ Iohannis, fii roman, fii barbat!‼️ Azi, presedintele Romaniei are OBLIGAȚIA sa demonstreze ca ii pasa de aceasta tara! In cadrul reuniunii Consiliului European, la fel cum fac si ceilalti sefi de state si de guverne pentru țarile lor, presedintele Iohannis trebuie sa…