Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis va discuta marti, prin videoconferinta, de la ora 15:00, cu premierul Ludovic Orabn și cu miniștrii cu responsabilitați in gestionarea epidemiei COVID-19. Tot marti, de la ora 18.00, Iohannis va participa la o videoconferința a membrilor Consiliului European pe tema masurilor…

- Președintele Klaus Iohannis are programata, marți, de la ora 15:00, o videoconferința cu prim-ministrul Ludovic Orban și cu miniștrii cu responsabilitați in gestionarea epidemiei COVID-19.Apoi, de la ora 18:00, Iohannis va participa, tot prin videoconferința, la o discuție a membrilor Consiliului…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, sambata, decretul privind numirea Guvernului Orban III, ceremonia de depunere a juramantului de investitura urmand sa aiba loc la Palatul Cotroceni la ora 18,00, a informat Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, seful statului a semnat…

- Inca doua cazuri de coronavirus, in Romania, bilanțul național ajungand la 97!Cazul 96 este o femeie, 47 ani, din București, contact direct al cazului 45, asimptomatica, aflata in autoizolare la domiciliu. Cazul 97 este un barbat, 39 ani, din judetul Dolj, intors in 05.03. din Brescia,…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat la o discutie prin videoconferinta cu liderii Uniunii Europene pentru a discuta masurile la nivelul UE privind gestionarea crizei coronavirusului.Intrevederea online a fost anuntata si de presedintele Consiliului European, pe Twitter. "Am vazut cu totii decizia…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, marti, la o videoconferinta cu sefii de stat sau de guvern din statele membre ale Uniunii Europene pe tema masurilor privind gestionarea COVID-19, informeaza Administratia Prezidentiala. Potrivit agendei sefului statului, videoconferinta va avea loc…

- Presedintele Klaus Iohannis participa vineri la evenimentul de lansare a Campaniei nationale de impadurire "O padure cat o tara", care are loc la Uliesti in judetul Dambovita. La eveniment vor fi prezenti, de asemenea, premierul interimar Ludovic Orban, prim-ministrul desemnat Florin Citu…