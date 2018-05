Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis, primul sef de stat care participa in ultimele doua decenii la manifestarile organizate pe Campia Libertatii de la Blaj in amintirea Marii Adunari Nationale care a avut loc aici in mai 1848, a depus sambata o coroana de flori la Monumentul Gloria, ridicat in memoria revolutionarilor…

- Autor: Adrian SEVERIN O vorba de duh spune ca nu trebuie pus pe seama subtilitații ceea ce se poate explica ușor prin nerozie. Cand analizez o situație cu potențial de amenințare, am insa unele rezerve fața de aceasta zicere. Pentru a nu ma vulnerabiliza, eu plec de la premisa ca cel ale carui fapte…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca va sesiza Curtea Constitutionala si Comisia de la Venetia pe pachetul de legi ale Justitiei. In replica, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, ca demersul presedintelui de a sesiza CCR si Comisia de la Venetia intra in atributiile…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, luni, ca nu o revoca pe Laura Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie. Imediat, ministrul Justitiei Tudorel Toader a anuntat ca va sesiza Curtea Constitutionala cu privire la refuzul presedintelui.PNL spune ca susține…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea ordonantei de urgenta nr. 38/2017 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale remis AGERPRES. Legea pentru…

- Președintele Klaus Iohannis a trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate privind Legea de aprobare a Ordonanței de urgența pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura. Legea care modifica ordonanța incalca o…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate in legatura cu modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar. Seful statului arata, in sesizarea depusa la CCR, ca "In calitate de Camera decizionala,…