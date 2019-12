Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va primi Premiul Charlemagne, decernat in fiecare an personalitatilor care se remarca in promovarea valorilor europene, informeaza sambata agentia EFE.Distinctia ii va fi acordata presedintelui roman in cadrul unei ceremonii care se va desfasura pe 21 mai 2020 in…

- Presedintele Klaus Iohannis va primi, in luna mai, Premiul Charlemagne, acordat in orasul german Aachen, aceasta fiind "cea mai prestigioasa distinctie internationala pe care a primit-o vreodata un om politic roman", potrivit europarlamentarului Siegfried Muresan. "Foarte mult a contat in ochii juriului…

- Presedintele Klaus Iohannis va primi Premiul Charlemagne, decernat in fiecare an personalitatilor care se remarca in promovarea valorilor europene, informeaza sambata agentia EFE. Distinctia ii va fi acordata presedintelui roman in cadrul unei ceremonii care se va desfasura pe 21 mai 2020…

- Presedintele Klaus Iohannis se va afla astazi la Londra. Șeful statului va fi primit de Regina Marii Britanii, in cadrul receptiei oferite de suverana in onoarea sefilor de stat si de guvern participanti la Reuniunea NATO. Evenimentul va avea loc la Palatul Buckingham, începând…

- Presedintele Klaus Iohannis, candidat pentru un nou mandat, a facut o baie de multime la finalul festivitatilor desfasurate vineri, la Alba Iulia, cu prilejul Centenarului Colegiului National Militar "Mihai...

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, la Iași, ca e nerabdator ca guvernul PSD sa pice. Joi, moțiunea de cenzura la adresa guvernului va fi supusa la vot.Citește și: VIDEO Carnagiu pe o șosea din Ialomița: ZECE MORȚI și ȘAPTE raniți dupa ce un microbuz a lovit un TIR "Eu imi doresc…

- Președintele Klaus Iohannis, absolvent al Universitații Babeș-Bolyai, Facultatea de Fizica, a participat azi, la Cluj, in mijlocul studenților, la deschiderea noului an școlar. Șeful statului a facut poze cu aceștia, dar și cu mediul academic prezent la eveniment. “Imi face deosebita placere sa deschid…

- Președintele Iohannis a subliniat in cadrul intrevederii ca, din perspectiva Romaniei, drumul european al Republicii Moldova, pe care Bucureștiul il susține cu fermitate, este singura opțiune de natura sa aduca prosperitate cetațenilor sai, transmite Administrația Prezidențiala, intr-un comunicat…