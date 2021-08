Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis se va afla vineri in capitala Republicii Moldova, unde se va intalniri cu omologi din alte trei țari. Vizita este prilejuita de sarbatorirea a 30 de ani de la independența Republicii Moldova. Potrivit deschide.md, președintele Republicii Polone, Andrzej Duda, va…

- Președintele țarii, Maia Sandu, a reafirmat sprijinul neclintit al Republicii Moldova pentru suveranitatea și integritatea teritoriala a Ucrainei in cadrul frontierelor sale internațional recunoscute.

- Președintele Klaus Iohannis, a participat, duminica, la „Saptamana Haferland”, festivalul comunitații sasești, organizat in satul Criț din județul Brașov. Șeful statului a participat la ultima zi a Festivalului ”Saptamana Haferland”, cel mai important eveniment cultural dedicat promovarii zonei sasești…

- O parada militara va avea loc la Chisinau cu prilejul sarbatoririi aniversarii a 30 de ani de la proclamarea independentei Republicii Moldova, conform unui decret al presedintei Maia Sandu, publicat vineri in Monitorul Oficial, informeaza MOLDPRES. Potrivit documentului, conform Hotararii…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, miercuri, la sedinta de Guvern privind asumarea proiectului "Romania Educata", a anuntat Administratia Prezidentiala. Saptamana trecuta s-au finalizat dezbaterile publice pe tema proiectului "Romania Educata". Presedintele Iohannis a anuntat ca Guvernul isi…

- Sunt alegeri parlamentare azi in Republica Moldova . Daca in țari din vestul Europa diaspora basarabeana a facut cozi la secțiile amenajate, in București votul a mers mai lejer. Libertatea i-a intrebat azi pe moldovenii care au venit la secția de la Autoritatea Electorala Permanenta din București ce…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi si vineri, la cel de-al saselea Summit al Initiativei celor Trei Mari (I3M), organizat in Bulgaria, a anuntat Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, evenimentul la nivel inalt de la Sofia marcheaza reluarea activitatilor in format fizic ale…