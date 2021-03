Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European, in format de videoconferinta, a anuntat Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, principalele subiecte aflate pe agenda vizeaza coordonarea la nivel UE in contextul pandemiei de COVID-19,…

- Presedintele American, Joe Biden, se va alatura, joi, reuniunii prin videoconferinta a liderilor Uniunii Europene. Anunțul a fost facut de presedintele Consiliului European, Charles Michel, in contextul in care ambele parti fac eforturi pentru ameliorarea relatiilor dupa cei patru

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat, in perioada 25-26 februarie 2021, la reuniunea extraordinara a Consiliului European, in format de videoconferința. Klaus Iohannis a transmis intr-un comunicat ca un certificat de vaccinare ar trebui utilizat in scopuri medicale. Comunicatul Administratiei…

- Președintele Romaniei Klaus Iohannis participa astazi, in format de videoconferinta, la reuniunea Consiliului European. De la ora 13.00, Klaus Iohannis va participa la Summitul Partidului Popular European (PPE), iar de la ora 16.00 la reuniunea extraordinara a Consiliului European. „Agenda discutiilor…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi si vineri, la reuniunea extraordinara a Consiliului European, care se va desfasura in format de videoconferinta, a anuntat Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, pe agenda discutiilor se afla aspecte privind coordonarea Uniunii Europene…