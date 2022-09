Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa luni la funeraliile de stat ale Majestații Sale Regina Elisabeta a II-a, la Westminster Abbey, Londra, a anunțat Administratia Prezidentiala. „Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa luni, 19 septembrie 2022, la funeraliile de stat ale…

- Majestatea Sa Margareta a Romaniei si ASR Principele Consort vor participa la funeraliile Majestatii Sale Regina Elisabeta a II a a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, anunta Familia Regala a Romaniei, printr un mesaj postat pe pagina de Facebook. Funeraliile de stat ale reginei Elisabeta…

- Presedintele Klaus Iohannis va semna, marti, in cartea de condoleante deschisa in memoria Reginei Elisabeta a II-a la resedinta ambasadorului Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, a anuntat Administratia Prezidentiala.

- Casa Regala a anunțat oficial in aceasta dupa-amiaza decesul Reginei Elisabeta a II a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord Prințesa Elizabeth Alexandra Mary s-a nascut la Londra, la 21 aprilie 1926, transmite Știri.md. La acea vreme, nimeni nu se aștepta ca ea sa devina regina, deoarece…