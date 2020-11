Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, luni, o discutie telefonica cu presedintele ales al Republicii Moldova, Maia Sandu, in carul careia au convenit intarirea parteneriatului strategic dintre cele doua tari. De asemenea, seful statului va face o vizita oficiala in Republica Moldova, dupa preluarea mandatului…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, luni, o discutie telefonica cu presedintele ales al Republicii Moldova, Maia Sandu, in cadrul careia s-a convenit extinderea si aprofundarea Parteneriatului strategic pentru integrarea europeana a Chisinaului, un prim pas in acest sens urmand sa fie vizita oficiala…

- Președintele Klaus Iohannis a fost primul șef de stat care a felicitat-o pe Maia Sandu pentru caștigarea alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. „O felicit pe Maia Sandu pentru caștigarea alegerilor prezidențiale din #RepublicaMoldova! Cetațenii Republicii Moldova au ales continuarea drumului…

- Presedintele Klaus Iohannis o felicita pe Maia Sandu pentru castigarea alegerilor prezidentiale din Republica Moldova. "Cetatenii Republicii Moldova au ales continuarea drumului european si democratic, un drum al progresului! Romania va ramane alaturi de Republica Moldova in eforturile reale de modernizare,…

- Maia Sandu, liderul formatiunii proeuropene Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), este pe primul loc in scrutinul prezidential din Republica Moldova, conform rezultatelor anuntate de Comisia Electorala Centrala de la Chisinau. Vezi și: Scriitorul Mircea Dinescu ii raspunde lui CTP, acest…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți, la Cotroceni, ca l-a bucurat intrarea in turul 2 al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova a candidatei pro-europene Maia Sandu, voturile pentru aceasta fiind voturi pentru „o evolutie democratica ireversibila a Republicii Moldova”.Citește…

- Duminica, 1 noiembrie 2020, in Republica Moldova se vor desfasura alegerile prezidentiale. Dintre cei 8 candidati inscrisi in cursa electorala, in turul doi al alegerilor, in 15 Noiembrie, vor intra Maia Sandu si Igor Dodon. Datorita diferentei reduse dintre cei doi candidati, fiecare vot este foarte…