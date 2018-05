Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi, 3 mai a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind aprobarea Ordonantei de urgența a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea și completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind inființarea Autoritații Naționale…

- Noul Regulament General privind Protectia Datelor (GDPR), care va intra in vigoare in data de 25 mai, implica riscuri foarte mari, considera Eduard Lovin, vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM).

- Romania va trebui sa aiba o strategie nationala pentru 5G foarte aplicata pe ceea ce se va intampla in piata si va trebui sa atraga atentia decidentilor si din alte industrii, a declarat, miercuri, vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), Eduard…

- Romania va trebui sa aiba o strategie nationala pentru 5G foarte aplicata pe ceea ce se va intampla in piata si va trebui sa atraga atentia decidentilor si din alte industrii, a declarat, miercuri, vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), Eduard…

- strategie nationala pentru 5G este necesara pentru Romania, iar in toamna sper sa venim cu acest document, care, intr-un final, ar trebui sa fie aprobat prin Hotarare de Guvern, a declarat intr-un interviu presedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM),…

- O strategie nationala pentru 5G este necesara pentru Romania, iar in toamna sper sa venim cu acest document, care, intr-un final, ar trebui sa fie aprobat prin Hotarare de Guvern, a declarat intr-un interviu presedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM),…

- Invitat: Sorin Grindeanu, presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Articolul 22.02.2018 Invitat Sorin Grindeanu a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) Raed Arafat sustine ca ar putea fi emis un act normativ prin care sa impuna Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) sa scoata o decizie ca in Romania sa fie importate doar telefoane cu sistemul Ro-Alert…