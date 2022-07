Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a intors, joi, in Parlament legea privind protectia avertizorilor in interes public. In cererea de reexaminare, președintele precizeaza ca Romania are obligația stricta de transpunere corespunzatoare a Directivei privind protecția avertizorilor, in caz contrar riscand proceduri…

- Presedintele Klaus Iohannis a retrimis Parlamentului, pentru reexaminare, proiectu de lege privind protectia avertizorilor, dupa ce alesii au modificat in mod substantial forma plecata de la Guvern, ceea ce a dus la nenumarate critici, inclusiv de la sefa Parchetului European, Laura Codruta Kovesi.

- O coalitie de 20 de organizatii neguvernamentale, asociatii civice si sindicate, dar si avertizori de integritate, au adresat joi o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohannis, in care ii solicita sefului statului sa nu promulge Legea privind protectia avertizorilor de integritate si sa trimita…

- Douazeci de organizatii neguvernamentale ii solicita presedintelui Klaus Iohannis sa ceara Parlamentului reexaminarea Legii privind protectia avertizorilor de integritate, mentionand ca in forma actuala aceasta diminueaza mecanismele de protectie a avertizorilor de integritate.

- Ieri, Curtea Constitutionala a Romaniei a respins, cu unanimitate, sesizarea USR in legatura cu Legea privind protectia avertizorilor in interes public, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. USR a sesizat CCR cu privire la aceasta lege pe motiv ca „forma impusa de coalitia PSD-PNL-UDMR slabeste…

- REPER ii solicita presedintelui Klaus Iohannis, prin intermediul unei scrisori semnate de toti europarlamentarii si parlamentarii, sa retrimita Legislativului spre reexaminare legea avertizorilor in interes public. „Forma actuala a legii de transpunere a Directivei (UE) 2019/1937, care include o mare…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis vineri, 13 mai 2022, Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatații, precum și pentru modificarea și completarea unor acte…

