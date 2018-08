Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis, un nou atac la Guvern: ”Cheltuielile din fondul de rezerva pentru pesta porcina africana sunt zero”, a transmis șeful statului, vineri, cerand in mod expres autoritaților guvernamentale sa aduca sub control situația generata de raspandirea accelerata a virusului pestei porcine africane…

- Președintele Klaus Iohannis are o intervenție in forța și lanseaza un atac de o duritate fara precedent la adresa Guvernului, in ceea ce privește gestionarea pestei porcine africane. De asemenea, președintele critica dur rectificarea bugetara pregatita de Guvern.”Președintele Romaniei solicita…

- Președintele Klaus Iohannis cere Executivului condus de Viorica Dancila sa ia masuri urgente pentru a stopa creșterea numarului de focare de pesta porcina africana, criticand Guvernul ca a fost incapabil, pana acum, sa gestioneze situația."Din cauza modului defectuos in care este gestionata ...

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, solicita Guvernului adoptarea de urgenta a tuturor masurilor necesare prin care sa fie stopata cresterea numarului de focare de pesta porcina africana PPA si trage un semnal de alarma serios asupra riscurilor majore generate de raspandirea exploziva a acestui virus,…

- Presedintele Klaus Iohannis solicita Guvernului masuri de urgenta in cazul pestei porcine si despagubirea producatorilor, afirmand ca “prinsa in lupta cu Justitia, pentru a obtine subordonarea acesteia, guvernarea PSD a uitat sa se lupte cu pesta porcina africana”, relateaza News.ro. “Presedintele Romaniei,…

- Presedintele Klaus Iohannis cere Executivului condus de Viorica Dancila sa ia masuri urgente pentru a stopa cresterea numarului de focare de pesta porcina africana, criticand Guvernul ca a fost incapabil, pana acum, sa gestioneze situatia.

- Președintele Klaus Iohannis solicita Guvernului sa adopte de urgența toate masurile pentru stoparea creșterii numarului de focare de pesta porcina africana și despagubirea cât mai rapida a producatorilor afectaț.i

- Klaus Iohannis solicita Guvernului adoptarea de urgența a tuturor masurilor necesare prin care sa fie stopata creșterea numarului de focare de pesta porcina africana (PPA) și trage un semnal de alarma serios asupra riscurilor majore generate de raspandirea exploziva a