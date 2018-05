Presedintele Klaus Iohannis l-a primit miercuri, la Palatul Cotroceni, pe Printul Charles, cu care a vorbit despre parteneriatul strategic romano-britanic, care are la baza cooperarea intensificata in domeniul economic si in cel al securitatii, informeaza un comunicat al Administratiei Prezidentiale transmis AGERPRES.



"Presedintele Klaus Iohannis a evocat excelenta vizita oficiala efectuata anul trecut de catre ASR Printul de Wales si a apreciat, inca o data, dedicatia si implicarea Altetei Sale Regale in activitati caritabile in Romania si in promovarea frumusetii naturale, a traditiilor…