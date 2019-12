Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban au ajuns duminica seara la marsul de comemorare a victimelor Revolutiei Romane, care se desfasoara in Piata Universitatii. Ei au plecat alaturi de sutele de participanti, intr-un mars de comemorare a Revolutiei Romane, care a avut ca punct de pornire…

- Romania isi comemoreaza eroii care au murit in decembrie 1989 Foto: Presidency.ro. România îsi comemoreaza, în aceste zile, eroii care au murit la revolutia anticomunista din decembrie 1989. Astazi, la 30 de ani de la declansarea evenimentelor în Bucuresti, au…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a depus, la Troita din Piata Universitatii, o coroana de flori in memoria victimelor Revoluției, in Piața Universitații, la 30 de ani de cand in aceasta zi revoluția a izbucnit si in Capitala.

- Președintele Klaus Iohannis il va primi, marți la Palatul Cotroceni, pe noul ambasador al SUA Adrian Zuckerman cu ocazia prezentarii scrisorilor de acreditare, informeaza Administrația Prezidențiala.Potrivit agendei președintelui Klaus Iohannis, marți la ora 13:00, va avea loc primirea ambasadorului…

- Presedintele Klaus Iohannis ar putea participa, luni, la o serie de evenimente dedicate Revolutiei Romane de la Timisoara. Si premierii Romaniei si Ungariei, Ludovic Orban si Viktor Orban, sunt asteptati la Timisoara.

- ​Președintele Klaus Iohannis a ajuns, duminica, la sediul liberalilor, el fiind întâmpinat de premierul Ludovic Orban și de câțiva lideri liberali. Șeful statului a facut o fotografie cu membrii PNL. Iohannis a stat la sediul PNL aproximativ 20 de minute.Klaus Iohannis a ajuns…

- Presedintele Klaus Iohannis il asteapta pe premierul desemnat Ludovic Orban sa ii prezinte lista ministrilor si programul de guvernare. Prim ministrul trebuie sa convinga insa urgent cel putin inca zece parlamentari sa ii voteze guvernul, scrie Digi 24. Noul cabinet se naste greu. Victor Ponta a votat…

- Presedintele Klaus Iohannis ar putea anunta marti, premierul desemnat sa formeze un nou guvern dupa ce Cabinetul Dancila a fost demis, saptamana trecuta, prin motiune de cenzura. Potrivit unor surse oficiale, seful statului va avea, in aceeasi zi, consultari cu liderul liberalilor, Ludovic Orban, cu…