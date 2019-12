Presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban au plecat de la evenimentul de comemorare al eroilor Revolutiei din Decembrie 1989, dupa ce au participat la un mars in memoria celor cazuti in urma cu 30 de ani, au aprins o candela si au asistat la citirea numelor acestora, in fata Ministerului Afacerilor Interne.



Printre cei care au citit, in cadrul unei ceremonii, numele eroilor din 1989 au fost ambasadorul Statelor Unite, Adrian Zuckerman, si ambasadorul Marii Britanii, Andrew Noble.



Presedintele Iohannis si premierul Orban, alaturi de mai multi membri ai Guvernului,…