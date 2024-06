Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, i a felicitat luni seara pe tricolori pentru victoria obtinuta impotriva Ucrainei la Campionatul European de Fotbal, care are loc in Germania."Felicitari, baieti Ne ati umplut inimile de bucurie Suntem mandri de voi si mandri sa fim romani Succes in continuare…

- Presedintele Klaus Iohannis a felicitat luni seara echipa nationala de fotbal a Romaniei pentru victoria obtinuta la Campionatul European din Germania in fata nationalei Ucrainei. „Emotionanta victoria de astazi a echipei noastre de fotbal in meciul de debut la EURO 2024. Felicitari tricolorilor pentru…

- Razvan Marin, autorul golului doi al Romaniei din victoria cu Ucraina (scor 3-0), a raspuns criticilor in urma victoriei incredibile a „tricolorilor” la debutul de la Campionatul European din Germania. Razvan Marin a marcat un gol de generic la doar cateva minute de la inceputul reprizei secunde. Marin…

- Romania conduce, la aceasta ora, cu trei goluri in meciul disputat cu Ucraina in faza grupelor Euro 2024. Meciul din grupa E a inceput la ora 16.00. Echipa naționala de fotbal a Romaniei a invins luni la Munchen reprezentativa Ucrainei, in primul meci de la Campionatul european de fotbal din Germania.…

- Nationala de fotbal a Romaniei a debutat cu o victorie superba la Campionatul European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, 3-0 (1-0) cu Ucraina, luni, pe Football Arena din Munchen, in Grupa E.

- Sunt emotii mari pentru suporterii Nationalei de fotbal a Romaniei. Tricolorii debuteaza luni dupa-amiaza la Campionatul European de Fotbal, intr-un meci impotriva Ucrainei, pe stadionul din Munchen.Peste 30 de mii de romani sunt așteptați la meciul cu Ucraina, pentru a susține echipa naționala.Cateva…

- Dupa o pauza de opt ani, echipa nationala de fotbal a Romaniei este prezenta din nou la un turneu final. Luni, 17 iunie 2024, echipa nationala de fotbal a Romaniei debuteaza la Campionatul European din Germania, intalnind in primul meci din grupa E Ucraina. Partida se disputa la Munchen, de la ora 16.00.…