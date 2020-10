Stiri pe aceeasi tema

- Un sfert din cele 2,6 miliarde de euro absorbite pana in prezent in cadrul Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) pentru infrastructura de transport, respectiv 650 de milioane de euro, a fost autorizat la plata in ultimele 11 luni, a declarat ministrul Transporturilor, Infrastructurii si…

- Contractul de finantare pentru acordarea granturilor de 1 miliard de euro destinat IMM-urilor, finantare asigurata prin intermediul Programului Operational Competitivitate (POC), a fost semnat joi de ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, si ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri,…

- La Petresti, in prezenta premierului Ludovic Orban, ministrului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri – Virgil Popescu, ministrului Apararii Nationale – gen(r) Nicolae Ciuca si a ministrului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor-Lucian Bode, a insarcinatului cu afaceri al Ambasadei…

- Maine, premierul Ludovic Orban face o vizita in județul Dambovița, impreuna cu Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Nicolae Ciuca, ministrul Apararii Naționale, și Lucian Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

- Președintele Iohannis dezvaluie ce a vorbit cu miniștrii. Klaus Iohannis a spus care au fost temele abordate: infrastructura și agricultura. Discursul nu a avut mai mult de 3-4 minute. Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a avut marți, la Palatul Cotroceni, o ședința de lucru cu Prim-ministrul…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea marti, la ora 15,00, la Palatul Cotroceni, o sedinta de lucru cu prim-ministrul Ludovic Orban si membri ai Guvernului, a anuntat Administratia Prezidentiala. Vor participa vicepremierul Raluca Turcan, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, ministrul Economiei,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va avea marți, 18 august, de la ora 15:00, la Palatul Cotroceni, o ședința de lucru cu prim-ministrul Ludovic Orban și mai mulți miniștri, anunța Administrația Prezidențiala.Alaturi de Orban, la discuțiile cu Iohannis vor mai participa viceprim-ministrul…

- Ce va face Romania cu cele 80 mld. euro de la UE. Iohannis: ”Am stabilit domeniile prioritare pe care le vom finanta cu acesti bani, prioritatea zero este infrastructura” Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri seara, ca la intalnirea cu premierul si mai multi ministri pe tema fondurilor…