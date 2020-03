Președintele Iohannis: Se introduc restricțiile de circulație pe timp de zi. Armata iese în stradă alături de Poliție Președintele Klaus Iohannis a anunțat, in urma cu puțin timp, ca se vor introduce restricțiile pe timp de zi care vor intra in vigoare de maine. De asemenea, Armata va ieși in strada pentru a asigura implementarea masurilor dispuse prin ordonanțe militare. Cei care stau in autoizolare vor fi monitorizați electronic. Vom reveni cu amanunte. Articolul Președintele Iohannis: Se introduc restricțiile de circulație pe timp de zi. Armata iese in strada alaturi de Poliție a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

