Presedintele Klaus Iohannis il primeste, marti, la Palatul Cotroceni, pe premierul Slovaciei, Peter Pellegrini, cu prilejul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza in Romania.



Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, cei doi oficiali vor discuta despre subiecte de actualitate aflate pe agenda europeana, in principal tematica privind presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene in semestrul I al anului 2019. Totodata, vor fi abordate subiecte referitoare la viitorul UE, negocierea viitorului buget al Uniunii Europene pentru perioada 2021 - 2027, procesul…