- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste, miercuri, cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei, informeaza Administratia Prezidentiala. La intalnire vor participa guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, si prim-viceguvernatorul institutiei, Florin Georgescu.Intalnirea va avea loc miercuri, la ora…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, luni, ca va incerca o mediere intre Guvern si Banca Nationala a Romaniei si ca ii va chema la Cotroceni "si pe unii, si pe altii" in zilele urmatoare. "Am decis să încerc o mediere între Guvern şi BNR. În zilele următoare…

- Președintele Iohannis urmeaza sa se intalneasca cu premierul Dancila și ministrul Muncii. Presedintele Klaus Iohannis se intalneste marti cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, titreaza News.ro. Intalnirea este programata la ora 12.00, la Palatul Cotroceni. Anuntul a…