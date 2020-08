Stiri pe aceeasi tema

- "Aceasta moțiune este prima de la Revoluție incoace care se depune cam in bataie de joc. Dar este adevarat ca eu nu-mi doresc sa treaca aceasta moțiune. Suntem in pandemie și criza economica și oricum avem alegeri, probabil in cateva saptamani. Ce rost are? Nu cred ca PSD iși dorește sa preia puterea…

- Ludovic Orban a vorbit, luni, despre moțiunea de cenzura pe care Partidul Social Democrat a anunțat ca o va depune astazi impotriva Guvernului. Potrivit premierului, acest act al PSD este unul iresponsabil și complet lipsit de logica.

- Klaus Iohannis a semnat marti decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea și desfașurarea unor campanii de informare publica in contextul situației epidemiologice determinate de raspandirea COVID-19 si decretul privind promulgarea…

- Președintele Moldovei, Igor Dodon, considera ca Guvernul condus de Ion Chicu face fața situației in condiții dificile provocate de pandemiei, iar acțiunile unor forțe politice “nu au nimic in comun cu interesele cetațenilor”. Declarațiile au fost facute de șeful statului intr-un comentariu oferit in…

- Liderul interimar al PSD ameninta Guvernul cu motiune de cenzura, dupa decizia Curtii Constitutionale, care obliga Executivul sa dubleze alocatiile pentru copii. "Am un singur mesaj pentru Iohannis și Orban: nu dublați alocațiile, va maturam guvernarea! Sunteți un pericol pentru viitorul țarii. Președintele…

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu afirma ca Guvernul va prelungi dupa 17 iulie starea de alerta fara sa mai informeze Parlamentul pentru a-l ajuta pe Marcel Ciolacu in disputele cu social-democratii care vor congres fizic, nu online, si depunerea unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului.Chiar…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca din ”discursurile triste și goale” de la lansarea programului ”Recladimm Romania” pare mai degraba ca asistam la o comemorare a economiei, „dar romanii au o vorba: nasol moment, faina coliva”. „Se lungește plictiseala! Relansarea economica a țarii…

- Anunțul PSD-ului – acela ca a doua zi dupa ce Romania va ieși din starea de alerta va depune moțiune de cenzura – nu aveau cum sa nu ajunga și la urechile primului om in stat. Dimpotriva, Klaus Iohannis a pus in prim plan realizarile Executivului Orban, din perioada de criza generata de noul coronavirus,…