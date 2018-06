Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a fost primit, joi, la Palatul Belvedere din Varsovia de omologul sau, Andrzej Duda, cu ocazia vizitei bilaterale pe care o efectueaza in Polonia. Cei doi vor avea convorbiri tete-a-tete si oficiale si vor sustine o declaratie de presa comuna. Klaus Iohannis si Andrzej Duda vor participa si la vernisajul expozitiei "Un centenar al aliantei - Diplomatia romano-poloneza 1918-1938". Vineri, presedintele Iohannis va participa la reuniunea la nivel inalt a Formatului Bucuresti 9 care are loc in Varsovia. AGERPRES/(AS…