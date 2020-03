Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis primeste, miercuri, Premiul European „Coudenhove-Kalergi" pentru anul 2020, in cadrul unei ceremonii care va avea loc la Palatul Cotroceni. Premiul este oferit pentru "meritele sale deosebite de politician care, prin dedicarea pentru valorile europene, contribuie decisiv…

- Presedintele Klaus Iohannis primeste, miercuri, Premiul European „Coudenhove-Kalergi” pentru anul 2020, in cadrul unei ceremonii care va avea loc la Palatul Cotroceni. Premiul este oferit pentru ”meritele sale deosebite de politician care, prin dedicarea pentru valorile europene, contribuie decisiv…

- Presedintele Klaus Iohannis va primi, miercuri, premiul european "Coudenhove-Kalergi" pentru anul 2020, in cadrul unei ceremonii care va avea loc la Palatul Cotroceni, informeaza un comunicat al Administratiei Prezidentiale. Potrivit sursei citate, premiul va fi acordat de catre printul…

- Klaus Iohannis, consultari la Bruxelles cu presedintele CE Foto: presidency.ro Presedintele Klaus Iohannis are azi consultari la Bruxelles cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, pe tema viitorului buget multianual al Uniunii. Potrivit trimisului nostru exista divergente…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea vineri, la Bruxelles, o intalnire cu presedintele Consiliului European, Charles Michel. Potrivit Administratiei Prezidentiale, agenda acestei reuniuni este dedicata negocierilor privind bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027. Intalnirea…

- Presedintele Iohannis, in aceste momente, face declaratii la Palatul Cotroceni:"Guvernul isi face ultimele calcule si vreau sa subliniez ca si eu, si Guvernul ne dorim cresterea alocatiilor. Legea este in regula, de aceea am si promulgat o.Guvernul va gasi solutia cea mai buna. Problema este la buget.…

- Președintele Klaus Iohannis iși petrece Craciunul la Sibiu, alaturi de soția sa, Carmen. Miercuri dimineața, cuplul prezidențial a mers la slujba religioasa de la Biserica Romano – Catolica “Sfanta Treime” din oraș. “Va doresc tuturor Craciun Fericit și Sarbatori Fericite! La mulți ani!”, a declarat…

- Liderii partidelor nationale afiliate Partidului Popular European (PPE) se reunesc joi, la Bruxelles, pentru pregatirea Consiliului European de iarna, care incepe joi seara, potrivit unui comunicat al PPE, scrie Agerpres. Acesta este primul summit al PPE dupa alegerea lui Donald Tusk in functia de…